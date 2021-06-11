Не снесут: незаконное здание в Екатеринбурге станет медпунктом

Действительно ли конструкция в нормативном состоянии, ведь здание простояло три года и не эксплуатировалось. Нужно понять, готово ли оно к дальнейшей эксплуатации. Если в совокупности эти факторы будут, почему нет? Мы занимаемся этим вопросом. Мы рассмотрим размещение в самострое медпункта,прокомментировал ситуацию замглавы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.