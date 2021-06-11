Первый асфальт укладывают на мосту через Тагильский пруд

Работы на подъездных дорогах к путепроводам и мостовому переходу объяснимо сейчас выйдут на передний план строительства. Ведь укладку асфальта в отличие от возведения мостов нельзя проводить зимой, поэтому этим моментам в летний период будет уделяться особое внимание,считает руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.