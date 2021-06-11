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Первый асфальт укладывают на мосту через Тагильский пруд

11 июня 2021, 14:32
Фото: Пресс-служба администрации города
Порядка 800 тонн асфальта предстоит уложить за пятницу и субботу на строительстве моста через Тагильский пруд. На подъезде к объекту со стороны пересечения Уральского и Октябрьского проспектов начата укладка первого слоя асфальта.

Новый этап работ стартовал на строительстве мостового перехода через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры. К укладке первого слоя асфальта приступила одна из подрядных организаций. Ни на минуту не прерывается строительство на остальных площадках объекта, сообщает пресс-служба администрации города.

Одним из дальнейших мероприятий является надвижка мостового перехода. Подрядчики продвинулись еще на 60 метров, тем самым полотно инженерного сооружения было доведено до шестой опоры. Полным ходом ведутся работы на путепроводах через Свердловское шоссе и железнодорожные пути.

Работы на подъездных дорогах к путепроводам и мостовому переходу объяснимо сейчас выйдут на передний план строительства. Ведь укладку асфальта в отличие от возведения мостов нельзя проводить зимой, поэтому этим моментам в летний период будет уделяться особое внимание,считает руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

Фото: Пресс-служба администрации города

Напомним, строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Ход работ находится под контролем главы города Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика
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