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В хищении 1,5 млрд рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области

11 июня 2021, 08:55
Фото: е1.ru
По 15 эпизодам предъявлено обвинение бывшему министру госимущества Свердловской области Алексею Пьянкову. Следственный комитет ходатайствует об аресте Алексея Пьянкова и его предполагаемых подельников.

Примерный размер похищенного экс-министром — почти полтора миллиарда рублей, сообщает Е1. Результатом деятельности группы Пьянкова стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие преступления.

Следователи по делу о хищении сообщают, что преступная группировка работала с 2012 по 2016 год. Кроме Пьянкова и его заместителей Богачева и Никандрова в группу вошли их подчиненные, два адвоката, родственники близкого друга министра и другие. К пяти имевшимся эпизодам по делу было добавлено еще десять преступлений. Среди которых злоупотребление служебными полномочиями, растрата госимущества в особо крупном размере.

В 2016 году Алексея Пьянкова впервые задержали о подозрению в получении взятки за выкуп здания на улице Репина по завышенной цене. Сделка по выкупу состоялась в период с августа по октябрь 2014 года. После подписания сделки здание было снесено, начались работы по реконструкции стадиона. Алексея Пьянкова выпустили из под ареста, пост министра он оставил.

Напомним, 10 июня в Екатеринбурге была задержана первый замглавы минимущества Свердловской области Елена Николаева. Задержание связано со следственными действиями по уголовному делу Алексея Пьянкова.

Первый замглавы минимущества Свердловской области задержана в Екатеринбурге
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#Алексей Пьянков#Хищение#Арест#Общество
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