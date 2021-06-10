Первый замглавы минимущества Свердловской области задержана в Екатеринбурге

В общей сложности по делу Алексея Пьянкова задержаны десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Инсайдер отметил, что на данный момент Пьянков и его бывший заместитель Артем Богачев не находятся в Екатеринбурге. Он предположил, что они могут предпринять попытку скрыться от следствия.