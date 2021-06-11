В рейтинг свердловских районов по неуплате алиментов попал Нижний Тагил

Особенно много должников по алиментам в Каменск-Уральском и в Каменском районе. Там детям не выплатили алименты 1034 родителя. Второе и третье место антирейтинга было занято Кировским и Ленинским районами Екатеринбурга, где количество должников 927 и 895 человек, пишет «Уральский рабочий».