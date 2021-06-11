За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы

Осуждённый искал в Полевском граждан Российской Федерации, которые за вознаграждение были готовы делать фальшивую регистрацию иностранцев и лиц без гражданства, а также подыскивал иностранцев, готовых за плату получить поддельную регистрацию.
Далее он оформлял документы, которые требуются органом государственного контроля в сфере миграции, и передавал их для регистрации и учёта. Таким образом он вводил в заблуждение органы контроля относительно правомерности пребывания иностранных граждан на территории России, получая при этом деньги от иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Свою вину в совершении преступления осуждённый не признал.
Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации»). Полевской городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.