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Эвакуация из-за сообщений о минировании проводится в торговых центрах Екатеринбурга

12 июня 2021, 06:47
Фото: pixabay.com
Ряд ложных сообщений о минировании в Екатеринбруге поступил 12 июня. На данный момент на местах работают правоохранительные органы.

В торговом центре сработала система эвакуации. Внутри здания было около 10 человек, все сотрудники, рассказал очевидец для E1.RU.

На место прибыли специалисты предприятия «Урал-Вымпел», однако взрывоопасные вещества обнаружены не были.

Вместе с тем эвакуация также проводилась в ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Фан-Фан».

Все детали произошедшего на данный момент уточняются.

Напомним, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма в 2020 году в Свердловской области 21 человек предстали перед судом, ещё шестеро отправились на принудительное лечение.

Свыше 20 лжеминеров в 2020 году понесли наказание в Свердловской области
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#Минирование#Эвакуация#Торговые центры#Новости УрФО#Происшествия
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