Водитель грузовика погиб на уральской трассе

Напомним, что 10 июня в результате ДТП с пассажирским автобусом "ПАЗом" погибло шесть человек, еще девять пострадали. Автобус снёс ворота завода в Лесном и въехал в людей. На данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело.