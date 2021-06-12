Водитель грузовика погиб на уральской трассе

По невыясненным пока обстоятельствам водитель съехал с проезжей части дороги влево, после чего автомобиль опрокинулся, рассказали в ГИБДД региона.
На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего ДТП, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Он работал на себя, а не на автотранспортные компании, рассказала для Е1.RU родная сестра мужчины
Она утверждает, что тот занимался частными грузоперевозками.
Погибший направлялся из Костромской области в Североуральск, домой прибыть он планировал в день, когда произошла авария.
Напомним, что 10 июня в результате ДТП с пассажирским автобусом "ПАЗом" погибло шесть человек, еще девять пострадали. Автобус снёс ворота завода в Лесном и въехал в людей. На данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело.