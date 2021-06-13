Ловить должников будет ГИБДД Нижнего Тагила с 14 по 18 июня

В ведомстве отметили, что за пять месяцев 2021 года сотрудниками нижнетагильского ГИБДД было составлено 24,8 тысячи постановлений на общую почти 19,5 млн рублей. Из них оплачено гражданами 19,5 тысячи постановлений на сумму 14 млн рублей. В городскую службу судебных приставов направлено 5,6 тысячи постановлений на сумму 5,2 млн рублей. Взыскано 3,3 тысячи постановлений на сумму почти 3 млн рублей.