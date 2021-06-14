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Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области до 16 июня

14 июня 2021, 06:56
Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что синоптики обещают с середины недели дожди и грозы, в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия. Предупреждение Уралгидрометцентра действует до 16 июня.

По данным метеорологичеких служб, в начале недели — с 14 по 16 июня в Свердловской области будет жарко. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +30 градусов, а в ночные часы будет опускаться до +13…+17 градусов.

В эти дни в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

15 — 17 июня местами на Среднем Урале пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

С 20 часов 12 июня до 20 часов 16 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает Уралгидрометцентр.

Напомним, обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области. Гидрологическая ситуация вызывает опасения метеорологов по сохранению нормальной водности уральских рек.

Обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области
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#Синоптики#Свердловская область#Дожди#Погода#Жара#Общество#Гроза#Здоровье
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