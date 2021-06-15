17-летний житель Новоуральска покончил с собой в садовом доме

Уралец погиб в садовом доме в СНТ «Строитель-1», сообщает «КП-Екатеринбург». Отмечается, что он не состоял на учете в ПДН и воспитывался бабушкой. Во время осмотра места происшествия была найдена предсмертная записка.
Обнаружившая тело девушка отказалась комментировать происходящее. В СУ СКР по Свердловской области также воздержались от комментариев.
Напомним, 7 июня сотрудник ППС одного из отделов полиции Екатеринбурга во время дежурства отошел в лес и выстрелил. По словам коллег, полицейский накопил много долгов, а также переживал из-за неразделенной любви.