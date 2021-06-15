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17-летний житель Новоуральска покончил с собой в садовом доме

15 июня 2021, 17:17
Фото: 1mediainvest.ru
В Новоуральске с собой покончил 17-летний юноша. По словам источника в силовых структурах, его тело нашла 20-летняя знакомая.

Уралец погиб в садовом доме в СНТ «Строитель-1», сообщает «КП-Екатеринбург». Отмечается, что он не состоял на учете в ПДН и воспитывался бабушкой. Во время осмотра места происшествия была найдена предсмертная записка.

Обнаружившая тело девушка отказалась комментировать происходящее. В СУ СКР по Свердловской области также воздержались от комментариев.

Напомним, 7 июня сотрудник ППС одного из отделов полиции Екатеринбурга во время дежурства отошел в лес и выстрелил. По словам коллег, полицейский накопил много долгов, а также переживал из-за неразделенной любви.

Полицейский покончил с собой на дежурстве в Екатеринбурге
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#Суицид#Свердловская область#Подросток#Новоуральск#Происшествия
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