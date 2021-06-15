TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дожди задержатся в Свердловской области до конца рабочей недели

15 июня 2021, 06:45
Фото: pixabay.com
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Свердловской области с 15 по 20 июня. Жару к концу рабочей недели сменит прохлада.

По прогнозам синоптиков на этой неделе на Свердловскую область прольются дожди. В ближайшие три дня — с 15 по 17 июня в регионе будет жарко — до +30 днем, возможны грозы и ливни.

В пятницу 18 июня температура воздуха днем не поднимется выше +20 градусов, ветер усилится — с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы будет от +10 до +15 градусов.

Напомним, несмотря на то, что синоптики обещают дожди и грозы, в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия. Предупреждение Уралгидрометцентра о смоге действует до 16 июня.

Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области до 16 июня
Узнать подробнее

#Свердловская область#Дожди#Погода#Общество#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25