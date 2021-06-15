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Из-за удара током подростка в карьере под Карпинском проходит доследственная проверка

15 июня 2021, 10:04
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
После инцидента в Карпинске, где на водоеме бывшего известнякового карьера электроудар получил 14-летний подросток, в Следственном комитете организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что школьник вместе с друзьями купался, прыгая в воду с сооружения, которое подает воду в коллективный сад, расположенный неподалеку. К станции подходят электрические провода, к одному из которых и прикоснулся подросток.

В частности, выясняется, на чьем балансе находится сооружение, с которого подростки прыгали в воду, и надлежащим ли образом обеспечивалась безопасность данного сооружения для граждан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, будет установлена в ходе проведения судмедэкспертизы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Напомним, 11 июня четырнадцатилетний школьник очутился в реанимации в Карпинске после посещения карьера, где он с товарищами купался. Мальчк ухватился за высоковольтные провода, получил сильный удар током и упал в водоем.

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#Удар током#Следственный комитет#Свердловская область#Подросток#Карпинск#Проверка#Общество#Происшествия
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