Тагильский «Уралхимпласт» сократил дивиденды в 1,6 раза

Тогда акционеры получили от УХП 296,8 миллиона рублей. Это значит, что за каждую ценную бумагу начислялось 85,5 рубля. Однако за 2020 год доход с каждой обыкновенной акции составил 82,35 рубля, сообщает «Правда УРФО».
Отмечается, что предприятие на 96,68% принадлежит UCP Chemicals AG из Австрии. За минувший год выручка организации упала на 9,68% или на 495,6 миллиона до 4,63 миллиарда рублей, гласит отчетность компании по РСБУ. В 1,3 раза выросла чистая прибыль завода. Она составила 364,3 миллиона рублей.
Также в первом квартале 2021 года выручка выросла на 24,5% за аналогичный период прошлого года. Показатель достиг 1,38 миллиарда рублей. Чистая прибыль поднялась на 28,8% (до 106,5 миллиона рублей).
Напомним, в конце декабря 2020 года АО «НПК Уралвагонзавод» обратилось с иском в арбитражный суд к ПАО «Уралхимпласт» с требованием выплатить 22,5 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору энергоснабжения.