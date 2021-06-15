Застрявшего на две недели в сломанной фуре дальнобойщика спасли под Екатеринбургом

После публикаций в СМИ дальнобойщику из Московской области, который две недели назад застрял на автодороге Екатеринбург — Пермь из-за поломки, помогли другие автолюбители.
Длинномер попытались отогнать на стоянку на «КАМАЗе», однако в 200 метрах до места назначения он вскипел, рассказали очевидцы Е1.
В этот момент к месту остановки приехал глава екатеринбургского MAN-центра, который пообещал отремонтировать фуру бесплатно. В итоге он вызвал эвакуатор, который доставил поломавшийся грузовик на ремонт.
Пока фуру чинят дальнобойщик будет жить в гостинице рядом.
Напомним, водитель фуры из Московской области две недели жил на 343 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Заказчик, чей груз перевозил мужчина, бросил его на дороге, выгрузив содержимое грузовика.