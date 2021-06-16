«Маяк» появится в «Тагильской лагуне-2»

Напомним, на новую набережную в Нижнем Тагиле выделено около 511 миллионов рублей. Все вопросы с финансированием на сегодняшний день решены. В «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы детские площадки, скейт-парк, специальные места для кружков и секций из ГДДЮТ. Также проект предусматривает строительство картодрома, бассейна для судомоделирования и спортивных площадок.