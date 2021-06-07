Облицовка набережной начата на «Тагильской лагуне-2»

Выездное совещание на объекте «Тагильская лагуна-2» провел в понедельник, 7 июня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. О выполненных работах и тех, что запланированы на ближайшее время, мэру рассказали подрядчики. Они отметили, что в целом идут с небольшим опережением графика, сообщает пресс-служба городской администрации.