Тагильские экстремалы рассказали об изменениях в проекте нового скейт-парка

На совещании о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» стало известно, что по просьбе скейтеров высоту фигур увеличили примерно на 30 сантиметров. Теперь они будут подходить не только для начинающих экстремалов. Подготовка площадки для картинга началась в зоне экстремального отдыха, также проходит установка системы сброса воды для бассейна и занятий кружка судомоделирования.