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Тагильские экстремалы рассказали об изменениях в проекте нового скейт-парка

23 марта 2021, 15:11
Фото: 1mediainvest.ru
Члены сообщества экстремалов Нижнего Тагила сообщили об изменениях, которые по их просьбе были внесены в проект нового скейт-парка.

На совещании о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» стало известно, что по просьбе скейтеров высоту фигур увеличили примерно на 30 сантиметров. Теперь они будут подходить не только для начинающих экстремалов. Подготовка площадки для картинга началась в зоне экстремального отдыха, также проходит установка системы сброса воды для бассейна и занятий кружка судомоделирования.

Рабочие встречи с активистами Нижнего Тагила продолжаются. Со спортсменами уже была обговорена расстановка уличных тренажеров.

Напомним, 23 марта представители подрядчика и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказали о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» за ГДДЮТ. Стало известно, что будет возведено на территории объекта.

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