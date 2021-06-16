Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка идет на поправку

Напомним, в конце мая бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил двух человек — девочку девяти лет и сотрудника Росгвардии. Стрелок был задержан в ходе штурма квартиры. Ранее состояние девочки врачи оценивали как стабильно тяжелое. Они рассказали, что пуля прошла насквозь. Также она повредила кишечник, в результате чего 30 сантиметров кишки было удалено. Состояние пострадавшей осложнялось заражением крови — сепсисом.