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Сотрудники госпиталя Тетюхина из Нижнего Тагила обратились к Путину

16 июня 2021, 13:16
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В.В. Тетюхина написали коллективное письмо президенту РФ.

Поводом для написания письма послужила просьба решить вопрос с государственным заданием для центра имени Тетюхина на 2021 год. Минздравом России до настоящего времени не принято решение по плановым объемам эндопротезирований и заявке центра на текущий год.

С июля 2021 года медицинскому центру грозит остановка помощи по данному направлению, в связи с отсутствием задания.

Проблема может быть решена государственным заданием Минздрава России и Минздрава Свердловской области, считают в госпитале имени Тетюхина.

Напомним, приостановку операций по линии обязательного медицинского страхования допускают в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле из-за отсутствия квот.

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#Письмо#Госпиталь им. Тетюхина#Квоты#Президент#Финансирование#Нижний Тагил#Здоровье
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