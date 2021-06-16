Сотрудники госпиталя Тетюхина из Нижнего Тагила обратились к Путину

Поводом для написания письма послужила просьба решить вопрос с государственным заданием для центра имени Тетюхина на 2021 год. Минздравом России до настоящего времени не принято решение по плановым объемам эндопротезирований и заявке центра на текущий год.
С июля 2021 года медицинскому центру грозит остановка помощи по данному направлению, в связи с отсутствием задания.
Проблема может быть решена государственным заданием Минздрава России и Минздрава Свердловской области, считают в госпитале имени Тетюхина.
Напомним, приостановку операций по линии обязательного медицинского страхования допускают в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле из-за отсутствия квот.