TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сразу с трех ракурсов можно следить за ремонтом моcта на Циолковского в Тагиле

16 июня 2021, 10:23
Фото: скриншот видеотрансляции
На стройке моста на улице Циолковского установили еще две камеры видеонаблюдения.Теперь за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн на TagilCity.ru с разных ракурсов.

Провайдер «СетиТагила» 16 июня дополнительно установил еще две камеры для онлайн-трансляции строительства моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Одна из новых камер направлена в сторону улицы Индустриальная, другая установлена под мостом.

Организовать прямую трансляцию с одной из крупнейших строек Нижнего Тагила поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего визита 26 мая 2021 года.

Первая камера была установлена и запущена в работу 11 июня.

Напомним, трансляция ремонтных работ идет в режиме реального времени на сайте TagilCity.ru. Ссылку на нее можно найти в меню сайта (#мост).

Видеотрансляция: ремонт моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в ТагилеОнлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появилась на TagilCity.ru
#Онлайн#Циолковского#Онлайн-трансляция#КТГ Мост на улице Циолковского#Мост#Общество#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Эксклюзив
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25