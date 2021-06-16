TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За стрельбу на детской площадке задержан житель Екатеринбурга

16 июня 2021, 10:41
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
33-летний мужчина задержан на стрельбу на детской площадке, которую он устроил в минувшие выходные в Екатеринбурге. Он перепугал всех соседей выстрелами в воздух из охолощенного оружия.

Мужчина стрелял в воздух из пистолета во дворе дома № 12 на улице Спутников в Екатеринбурге в воскресенье, 13 июня. Полицию на место происшествия вызвали соседи, сообщает «КП-Екатеринбург».

Когда во двор прибыла группа немедленного реагирования и наряд Росгвардии, нарушитель, увидев силовиков, бросил оружие на землю. Позже экспертиза показала, что пистолет Макарова, из которого он стрелял, был охолощенным.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее судимый екатеринбуржец заключен под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 8 июня после дорожного конфликта один из его участников устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге. Подозреваемого задержали полицейские.

Один человек пострадал в результате стрельбы во дворе в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Бастрыкин взял на особый контроль дело стрелка с балкона из ЕкатеринбургаАрсенал самодельного оружия изъят у жителя Нижней ТурыО состоянии раненой во время стрельбы в Екатеринбурге рассказали в минздраве
#Екатеринбург#Стрельба#Мужчина#Полиция#Общество#Детская площадка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25