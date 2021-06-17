142 млн рублей выделено на ремонт и реконструкцию дорог на Урале

В виде иных межбюджетных трансфертов четыре муниципалитета дополнительно получат 122,8 млн рублей. Из них почти 8 млн рублей будут направлены Карпинску на ремонт улицы Карпинского. 20 млн рублей получит Волчанский городской округ на капитальный ремонт улицы Почтовой. 54,9 млн рублей будет направлено в Североуральский городской округ на капитальный ремонт улицы Каржавина. 40 млн рублей получит Среднеуральск на ремонт улично-дорожной сети.