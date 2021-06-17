Мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста и напился в Екатеринбурге

32-летнего велосипедиста с места ДТП в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. В результате на водителя был составлен протокол за невыполнение обязанностей в связи с аварией. Теперь ему грозит до 30 тысяч штрафа, либо лишение прав сроком до двух лет. Из-за тяжелых травм, которые получил велосипедист, решается вопрос о передаче дела в МВД.