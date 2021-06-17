Названа причина задержки рейса Геленджик — Екатеринбург

Рейс Геленджик — Екатеринбург был задержан из-за сильного ветра, который не позволял самолёту взлететь. Аэропорт Геленджика закрыли до 09:00 по московскому времени.
Авиакомпанией были предприняты все меры для обеспечения пассажирам как можно более комфортного ожидания вылета,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В связи с отсутствием мест в гостиницах для размещения пассажиров, их отправили на автобусах в Краснодар, где они расположились в местной гостинице. После открытия аэропорта 17 июня авиакомпания отправит самолёт в Краснодар для того, чтобы пассажиров доставить по маршруту в Екатеринбург.
Напомним, накануне борт «Уральских авиалиний» не смог вылететь из аэропорта Геленджика. Рейс пришлось перенести на 18 часов, аэропорт временно закрыли.