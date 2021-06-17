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Названа причина задержки рейса Геленджик — Екатеринбург

17 июня 2021, 04:48
Фото: 1Mediainvest.ru
Причиной переноса вылета U6-150, по словам пресс-службы «Уральских авиалиний», стали неподходящие метеоусловия.

Рейс Геленджик — Екатеринбург был задержан из-за сильного ветра, который не позволял самолёту взлететь. Аэропорт Геленджика закрыли до 09:00 по московскому времени.

Авиакомпанией были предприняты все меры для обеспечения пассажирам как можно более комфортного ожидания вылета,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В связи с отсутствием мест в гостиницах для размещения пассажиров, их отправили на автобусах в Краснодар, где они расположились в местной гостинице. После открытия аэропорта 17 июня авиакомпания отправит самолёт в Краснодар для того, чтобы пассажиров доставить по маршруту в Екатеринбург.

Напомним, накануне борт «Уральских авиалиний» не смог вылететь из аэропорта Геленджика. Рейс пришлось перенести на 18 часов, аэропорт временно закрыли.

В аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург
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