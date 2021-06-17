Названа причина задержки рейса Геленджик — Екатеринбург

В связи с отсутствием мест в гостиницах для размещения пассажиров, их отправили на автобусах в Краснодар, где они расположились в местной гостинице. После открытия аэропорта 17 июня авиакомпания отправит самолёт в Краснодар для того, чтобы пассажиров доставить по маршруту в Екатеринбург.