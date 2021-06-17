От удара током погиб рабочий в цехе завода в Первоуральске

Напомним, 25 мая в Екатеринбурге бригадир «МРСК Урала» также погиб от удара током. Мужчина проводил ремонтные работы сетей электропитания и случайно дотронулся до кузова грузовика с подъемником, который поднял рабочих к линии электропередач.