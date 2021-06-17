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От удара током погиб рабочий в цехе завода в Первоуральске

17 июня 2021, 11:12
Фото: 1mediainvest.ru
Электромонтер умер от удара током в цехе Новотрубного завода в Первоуральске.

Трагедия произошла 16 июня. Рабочий 1988 года рождения скончался на месте происшествия, пишет Е1 со ссылкой на следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Тело электрика будет отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, 25 мая в Екатеринбурге бригадир «МРСК Урала» также погиб от удара током. Мужчина проводил ремонтные работы сетей электропитания и случайно дотронулся до кузова грузовика с подъемником, который поднял рабочих к линии электропередач.

От удара током погиб рабочий «МРСК Урала» в Екатеринбурге
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#Удар током#Первоуральск#Свердловская область#Завод#Смерть#Происшествия
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