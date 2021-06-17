Штраф 301 тысячу получил «Водоканал-НТ» за слив стоков в Черноисточинске под Тагилом

В декабре 2019 года «Водоканал-НТ» получил разрешение на сброс сточных вод в ручей Безымянный в Черноисточинске.
В декабре 2020 года природоохранная прокуратура совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провели выездную проверку. В районе полигона ТБО была обнаружена пластиковая труба из которой осуществлялся сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности.
Лабораторные исследования проб выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Согласно закону об особо охраняемых территориях, к которым относится Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами, «Водоканал-НТ» нарушил установленный режим охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов.
В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО «Водоканал-НТ» возбуждено административное производство по ст. 8.39 КоАП РФ. В Ленинский районный суд направлено заявление о возложении на организацию обязанности по обеспечению сброса сточных вод в ручей Безымянный в соответствии с условиями пользования.
2 марта 2021 года по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении «Водоканал-НТ» оштрафован на 301 тысячу рублей,рассказали редакции TagilCity.ru в нижнетагильской природоохранной прокуратуре.
В ведомстве пояснили, что в ходе рассмотрения дела было установлено, что «Водоканал-НТ» по-прежнему осуществлял сброс сточных вод с предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист направлен судебным приставам.
В настоящее время в природоохранной прокуратуре находится обращение граждан, в ходе которого будет дана оценка полноте принимаемых мер по исполнению судебного решения.
Напомним, в мае 2021 года жители поселка Черноисточинск снова пожаловались на сброс сточных вод «Водоканалом-НТ» в реку Черная. В частности, они портят землю и насаждения на участках в коллективном саду № 10. Однако проверки, организованные главой ГГО Дмитрием Летниковым, не выявили нарушений.