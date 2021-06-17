Штраф 301 тысячу получил «Водоканал-НТ» за слив стоков в Черноисточинске под Тагилом

Напомним, в мае 2021 года жители поселка Черноисточинск снова пожаловались на сброс сточных вод «Водоканалом-НТ» в реку Черная. В частности, они портят землю и насаждения на участках в коллективном саду № 10. Однако проверки, организованные главой ГГО Дмитрием Летниковым, не выявили нарушений.