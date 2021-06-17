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Суд решил не закрывать Среднеуральскую птицефабрику

17 июня 2021, 17:35
Фото: 1mediainvest.ru
Решение о закрытии цехов птицефабрики «Среднеуральская» на 90 суток отметил Свердловский областной суд.

В результате была удовлетворена жалоба предприятия на постановление Верхнепышминского суда, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу облсуда. Принято решение заменить административное наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей. Теперь у фабрики есть 2,5 месяца на то, чтобы исправить все нарушения.

Планируется, что предприятие не станет останавливать производство, заявил собственник агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.

Напомним, 15 июня стало известно, что Среднеуральская птицефабрика готовит проект консервации объектов производства. Три-четыре месяца потребуется на работы по консервации, после чего восстановить производство будет невозможно, сказал директор фабрики Максим Максимов.

О закрытии Среднеуральской птицефабрики сообщил ее директор
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