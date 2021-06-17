TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловчанка признана судом матерью «девочки из шкафа»

17 июня 2021, 09:09
Фото: 1Mediainvest.ru
Юлия Зыкова признана матерью годовалой девочки, которую она морила голодом и держала в шкафу около полугода. Председатель суда Вера Базуева 13 мая рассматривала гражданский иск о признании её матерью. Решение вступит в силу 21 июня.

Так как экспертизой ДНК было установлено родство, суд встал на сторону Юлии. Отдел ЗАГСа являлся ответчиком, однако их сотрудники апелляцию подавать не стали. Полина сейчас находится в одном из детских домов Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург».

Помощник судьи Галина Пичужкина рассказала, что Зыкова предъявила требования отделению социальной политики № 24 Кировского района Екатеринбурга, чтобы приостановили устройство несовершеннолетней. Однако это не их неподсудность, ответчик находится на другой территории. В связи с этим заявление Зыковой вернули.

К концу июня следователи следователи готовятся передать уголовное дело Зыковой в прокуратуру. Зыкиной предъявили обвинение в покушении на убийство. По версии Следственного комитета, действия матери были умышленными из неприязни к дочери.

По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, у бабушки Полины есть приоритетное право на оформление опеки над девочкой. Но решение, с кем будет жить Полины, будет вынесено только после того, как состоится суд над Зыковой. Сейчас она находится на свободе, но с 22:00 до 06:00 ей запрещено покидать квартиру, если уходы не связаны с её работой.

Напомним, в октябре 2020 года друзья Зыковой нашли Полину в шкафу в истощённом состоянии, где Зыкова прятала её в шкафу пять месяцев. Старшие дети Зыковой — 13-летний сын и дочь дошкольного возраста — знали о существовании девочки. Из-за недостатка необходимых веществ для роста и физического развития у девочки нарушились функции жизненно важных органов и систем организма, а также у неё был дефицит массы тела.

«Выжила чудом»: детский омбудсмен высказалась о полугодовалой девочке из шкафа
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале в отношении мамы девочки из шкафа возбудили уголовное делоМать девочки из шкафа из Карпинска признали вменяемойМать девочки из шкафа из Карпинска ограничили в звонках и интернете
#Суд#Экспертиза#Свердловская область#Общество#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25