Свердловчанка признана судом матерью «девочки из шкафа»

По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, у бабушки Полины есть приоритетное право на оформление опеки над девочкой. Но решение, с кем будет жить Полины, будет вынесено только после того, как состоится суд над Зыковой. Сейчас она находится на свободе, но с 22:00 до 06:00 ей запрещено покидать квартиру, если уходы не связаны с её работой.