В пятерку регионов-лидеров по вредным выбросам с заводов вошла Свердловская область

Напомним, в начале июня 2021 года Госдума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязненным воздухом. В настоящее время квоты на выбросы вредных веществ действуют в 12 городах России. К 2024 году предприятия должны снизить объем вредных выбросов на 20%. Однако в Нижнем Тагиле за три года участие в проекте «Чистый воздух» качество воздуха только упало.