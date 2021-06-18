Десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве

Они, («Уральские авиалинии» - прим.ред.) дают нам изменение времени вылета по решению авиакомпании. В связи с чем, они не указывают. Погодные условия на это влияют, но никаких подробностей о причинах они не сообщают, сообщила диспетчер аэропорта Домодедово Е1.