Канатная дорога будет отремонтирована на «Горе Белая» под Нижним Тагилом

Согласно документации, на сумму свыше 3 миллионов рублей будут закуплены десятки ремней, шин, роликов, пружин, датчиков и прочих комплектующих. Новые запчасти для канатной дороги на «Горе Белая» прибудут из различных стран мира — Австрии, Бельгии, Германии, КНР и прочих.