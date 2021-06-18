TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией

18 июня 2021, 17:06
Фото: 1mediainvest.ru
Полностью восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня решил оперштаб. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что с 28 июня Россия также возобновляет рейсы в ряд других стран.

В перечень входит: Бельгия, Болгария, США, Иордания, Ирландия, Кипр, Италия и Северная Македония, сообщает ТАСС. Отмечается, что также Россия увеличивает количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Грецию, Катар, Хорватию, Швейцарию, Армению и Финляндию. По словам Голиковой, Россия дала разрешение на въезд в страну гражданам КНР и Лихтенштейна.

Также ряд зарубежных стран заявил о готовности принимать российских граждан, которые привились от COVID-19 российскими вакцинами.

Напомним, с 25 мая Россия восстановила авиасообщение с пятью государствами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, а с 10 июня еще с восемью: Марокко, Австрией, Люксембургом, Венгрией, Маврикием, Ливаном и Хорватией.

Перелеты из России возобновятся еще с 8 странами
Узнать подробнее

Материалы по теме
Из-за COVID-19 на месяц планируется закрыть авиасообщение с Турцией Еще с пятью странами возобновила авиасообщение Россия
#Россия#Турция#Авиасообщение#Самолеты#Самолет#Коронавирус#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25