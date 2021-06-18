Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией

Полностью восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня решил оперштаб. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что с 28 июня Россия также возобновляет рейсы в ряд других стран.

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