Стриптизер-екатеринбуржец примет участие в КВН за команду из Бишкека

Мастер спорта по каратэ, бывший учитель физкультуры OLEGAS работает артистом стриптиза. Редакции TagilCity.ru он рассказал, что в общей сложности были приглашены четыре танцора. В судейский состав входит комик из Екатеринбурга Сергей Светлаков, телеведущий Александр Масляков, певица Пелагея, а также группа «Чайф».