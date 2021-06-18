Участок теплотрассы на Ленинградском проспекте в Тагиле отремонтируют за 8 млн

Администрация дала согласие МУП «Горэнерго-НТ» на совершение крупной сделки — заключение договора на выполнение работ по ремонту участка теплотрассы, расположенной между домами 77 — 85 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Вячеслав Горячкин.
Цена договора — 8,2 миллиона рублей.
Напомним, модернизация коммунальной инфраструктуры запланирована в Нижнем Тагиле в 2022 году. В рамках региональной программы до 2024 года на эти цели планируют потратить порядка 750 миллионов рублей.