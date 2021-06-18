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В ветхости коммунальных сетей обвинил ресурсников депутат думы Нижнего Тагила

18 июня 2021, 07:56
Фото: 1mediainvest.ru
Депутат думы Нижнего Тагила Денис Корякин обвинил ресурсоснабжающие организации в ветхости городских коммунальных сетей. По его данным, признаны ветхими почти 50% тепловых сетей и 91% сетей водоотведения.

Депутаты городской думы обсудили состояние коммунальных сетей Нижнего Тагила на очередном заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Так по данным на начало июня 2021 года ветхими признаны 91% сетей водоотведения, 49% тепловых сетей, также в неудовлетворительном состоянии находится 59% сетей холодного водоснабжения, сообщает АН «Между строк».

В методике оценки ветхости сетей попытались разобраться местные депутаты. Как отметил Денис Корякин, коммунальные службы каждый год перед началом сезона заявляют о готовности, однако по факту вся инфраструктура в городе находится в плачевном состоянии.

Критерии оценки берутся такие, что у нас всё ветхое, но при этом всё работает… Мы все экспертизы проходим, заявляем о готовности, проходим отопительный сезон, говорим о практически отсутствующих инцидентах, а по справке в городе режим ЧС надо вводить. Инфраструктуры в городе всё, нет, сказал Корякин.

Напомним, 15,7 тысячи метров сетей холодного водоснабжения планируется капитально отремонтировать в Новоасбесте. Тендер на проектировку объявило МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО».

15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте
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#Дума#Депутат#Тепловые сети#Коммунальные службы#Жкх#Общество#Нижний Тагил
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