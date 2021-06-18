В закон о комплексном развитии территорий в Свердловской области внесут изменения

Кроме того, Волков уточнил, что в данном законе предусматривается расселение не только жилых зданий, но и промышленных зон, заброшенных территорий. Главной целью этих действий является привлечение территорий города, где инфраструктура уже сформирована. В качестве примера он упомянул землю под бывшим Товарным двором, которая пустует уже 15 лет, хотя здесь есть и дороги, и транспорт, и социальные объекты. Поэтому эту территорию нужно развивать.