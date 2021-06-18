Всероссийский Фестиваль краеведческих объединений пройдет в Нижнем Тагиле

Постановление о проведении в Нижнем Тагиле всероссийского Фестиваля краеведческих объединений (трек «Экспедиция») в период с 20 по 27 июля 2021 года, опубликовала мэрия.
Праздничное открытие слета назначено на 20 июня.
Кроме конкурсов по геологии, экологии, краеведению, ориентированию, пешему, водному и горному туризму, для участников из различных регионов страны будут организованы экскурсии в музейные комплексы Нижнего Тагила.
Напомним, Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле в 2022 году. Организатором мероприятия выступает Театр наций под руководством Евгения Миронова.