250 тысяч украла екатеринбурженка с карты выпившего приятеля

Через некоторое время пара отправилась домой к потерпевшему. Мужчина был в таком состоянии, что, едва добравшись до квартиры, лег спать. А нисколько не утомившаяся дамочка, напротив — вернулась в бар и продолжила отдыхать за его счет, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.