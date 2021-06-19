TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бездомные собаки загрызли 13 кур в Нижнем Тагиле

19 июня 2021, 10:41
Фото: pixabay.com
Стая бродячих собак забралась на частную территорию на Старой Гальянке и поживилась 13 курами.

С кровавого месива началось наше утро. Сегодня в 4:00 на частную территорию зашла огромная стая бездомных собак, разломала ограждение для кур и в куски изорвала 13 домашних кур. Собаки из смешанной стаи, большие и маленькие, истребили на маминых глазах весь наш курятник. Когда она закричала, то собаки убежали к пруду, сообщила редакции АН «Между строк» дочь пострадавшей хозяйки животных Екатерина.

Как утверждает очевидица, их дом сейчас находится в процессе стройки, потому вход на участок остаётся открытым для строительной техники. Половину растерзанных птиц собаки съели на месте, другую половину уволокли с собой.

Вопрос по бездомным собакам остаётся в городе открытым. Нужно принимать меры, говорит Екатерина.

Напомним, что 17 июня на заседании Свердловского правительства принят проект об отлове бездомных собак и их содержании в приютах. В каждом управленческому округе до 2026 должны быть созданы приюты для животных.

Шесть приютов для бездомных собак появятся в Свердловской области
Узнать подробнее

#Бродячие собаки#Собаки#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25