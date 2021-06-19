Бездомные собаки загрызли 13 кур в Нижнем Тагиле

С кровавого месива началось наше утро. Сегодня в 4:00 на частную территорию зашла огромная стая бездомных собак, разломала ограждение для кур и в куски изорвала 13 домашних кур. Собаки из смешанной стаи, большие и маленькие, истребили на маминых глазах весь наш курятник. Когда она закричала, то собаки убежали к пруду, сообщила редакции АН «Между строк» дочь пострадавшей хозяйки животных Екатерина.