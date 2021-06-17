Шесть приютов для бездомных собак появятся в Свердловской области

Важно, чтобы в принятых нами законодательных актах, были отражены и предложения зоозащитников по гуманному отношению к животным, и вопросы безопасности населения, которое страдает от безнадзорных животных. Для этого мы будем продолжать работать над совершенствованием законов в этой сфере,отметила Людмила Бабушкина.