Муниципальная служба отлова и приют для собак появятся в Нижнем Тагиле

Создание службы отлова и приюта планируется реализовать к июлю 2021 года на одном из муниципальных предприятий, сообщило информационное агентство «Все Новости».
Заниматься отловом животных и помещать их в питомник будет специально созданная муниципальная служба. Ранньше в Нижнем Тагиле этим занималась «Служба отлова безнадзорных животных» из Артемовского.
В 2021 году численность бездомных животных стала регулировать Красноуральская компания «Арсенал», которая на первое апреля отловила 40 собак. В связи с окончанием контракта с «Арсеналом», тагильской мэрией был объявлен аукцион. Он был признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников. На 13 апреля торги разместили повторно.
В настоящее время поступают жалобы от горожан о бродячих псах. Для контроля над ситуацией, чиновниками разработан проект муниципального проекта питомника.
Планируется создание к июлю 150 мест для содержания безнадзорных собак. Городским управлением архитектуры прорабатываются варианты земельного участка под постройку.
В первую очередь, нужны деньги для строительства. Это будет безубыточным, рентабельным. Доходная часть будет за счет бюджетных субвенций, комментирует и.о начальника управления городским хозяйством мэрии Андрей Лебедев.
Рассматривается вариант использования площадей уже действующего приюта «Дай шанс», который расположен на Руднике имени III Интернационала.
Напомним, администрация Нижнего Тагила объявила новый конкурс на оказание услуг по осуществлению деятельности с бездомными животными. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе мэрии.