Муниципальная служба отлова и приют для собак появятся в Нижнем Тагиле

В 2021 году численность бездомных животных стала регулировать Красноуральская компания «Арсенал», которая на первое апреля отловила 40 собак. В связи с окончанием контракта с «Арсеналом», тагильской мэрией был объявлен аукцион. Он был признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников. На 13 апреля торги разместили повторно.