«Адский» приют для бездомных собак в Артемовском закрыт по решению суда

В результате установлено, что приют был размещен в помещениях, которые ранее использовались для производственных целей. Юридическое лицо не имело проекта санитарно-защитной зоны, заключения о соответствии проектной документации санитарным правилам. Кроме того, большинство помещений находятся в неудовлетворительном состоянии, нет условий для хранения лекарственных средств, а также изолятора для содержания больных животных.