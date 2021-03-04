«Адский» приют для бездомных собак в Артемовском закрыт по решению суда

«Адский» приют для бездомных собак в Артемовском закрыт по решению суда

Сегодня, 17:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Скандальному приюту для безнадзорных собак в Артемовском по решению суда запрещено работать из-за многочисленных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с животными, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарно-санитарных правил, требований пожарной безопасности.

В результате установлено, что приют был размещен в помещениях, которые ранее использовались для производственных целей. Юридическое лицо не имело проекта санитарно-защитной зоны, заключения о соответствии проектной документации санитарным правилам. Кроме того, большинство помещений находятся в неудовлетворительном состоянии, нет условий для хранения лекарственных средств, а также изолятора для содержания больных животных.

Кроме того, с декабря 2020 года ООО «Специализированная служба» содержала животных в неприспособленном для них гаражном боксе без внесения сведений в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Выявленные нарушения законодательства противоречат принципам гуманного обращения с животными.

В связи с этим прокуратурой был направлен иск в суд. Он был удовлетворен в полном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению, так как нарушения создают угрозу для жизни и здоровья животных.

Напомним, в середине декабря 2020 года стало известно о закрытии скандального приюта, куда свозили отловленных собак из городов Свердловской области. На это повлияли зоозащитники, которые обратили внимание на жестокое обращение с животными в данном приюте.

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