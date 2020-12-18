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После закрытия «адского» приюта в Артемовском собаки рискуют замерзнуть на улице

18 декабря 2020, 04:26
Фото: 1mediainvest.ru
После того, как в Артемовском был закрыт скандальный приют для собак, собаки могут остаться на улице.

Сейчас собак, которые остались на Куйбышева, 8, надо разобрать, иначе большая часть из них просто медленно и мучительно погибнет на улице,рассказала E1 руководитель фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

По словам Вайман, собаки пока остаются на волонтерах. На данный момент остались 69 собак. Их нужно пристроить, говорит руководитель фонда, а также требуется помощь с перевозками.

Также Анна рассказывает, что контракты на отлов животных пока продолжают действовать. Сначала, по ее словам, животных свозили в ангар, который для собак не приспособлен. Волонтеры туда приезжали с полицией. Вайман говорит, что собак там и не содержали, а куда их девают — остается непонятным.

Напомним, скандальный приют был закрыт после того, как его посетили волонтеры. На его территории они обнаружили мертвые тела животных, некоторые из которых лежали в вольерах с живыми собаками.

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#Собачий приют#Артемовский#Приют#Общество
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