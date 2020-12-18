После закрытия «адского» приюта в Артемовском собаки рискуют замерзнуть на улице

Также Анна рассказывает, что контракты на отлов животных пока продолжают действовать. Сначала, по ее словам, животных свозили в ангар, который для собак не приспособлен. Волонтеры туда приезжали с полицией. Вайман говорит, что собак там и не содержали, а куда их девают — остается непонятным.