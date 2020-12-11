Скандальный «адский» приют на Урале закрыли

Он рассказал, что собаки мерзнут, клетки у них маленькие. По словам депутата, передержку закроют 25 декабря. Однако в Свердловской области нет передержек, которые могли бы соответствовать условиям. Он добавил, что часть собак волонтеры пристроят, но большинство будут выпущены к месту отлова после проведения чипирования, стерилизации и прививания от столбняка.