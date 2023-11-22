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Вячеслав Вегнер

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2023
Депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер выступил за ограничения для пожилых водителей
22 ноября 2023, 06:40
Спецпроект
ТОП-100 влиятельных людей Екатеринбурга
TagilCity.ru представляет рейтинг самых влиятельных персон Екатеринбурга. Спецпроект позволяет оценить, кто адаптировался к общей турбулентности лучше других.
«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
3 мая 2023, 15:55
2022
«Корабль не тонет, а все крысы за бортом»: депутат ЗакСО — о частичной мобилизации
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер побывал в Окружном учебном центре гарнизона и рассказал о поддержке мужчин, попавших под частичную мобилизацию, а также о сбежавших из страны резервистах.
5 октября 2022, 09:35
2020
Вячеслав Вегнер присоединился к сторонникам свердловской партии «Единая Россия»
24 января 2020, 13:53
2019
В Екатеринбурге прямые выборы мэра хотят вернуть агитацией и соцопросами
В столице Урала создали комитет, который намерен бороться за возвращение прямых выборов мэра. Комитет назвали «Право выбора», на первом заседании, прошедшем 24 октября, присутствовали 30 активистов, пишет Ура.ру.
25 октября 2019, 05:19
Депутат возмутился числом свердловчан, живущих без канализации
14 августа 2019, 03:58
Свердловский депутат предложил изменить схему избрания регионального парламента
3 июля 2019, 12:24
Депутаты разрешат свердловчанам собирать мох и камыш в лесах
2 апреля 2019, 02:00
Екатеринбургский цирк может быть передан в собственность Свердловской области
11 января 2019, 14:23
2018
Инициативная группа в поддержку директора цирка в Екатеринбурге будет создана в ЗакСо
19 декабря 2018, 04:29
Штраф за парковку на газоне может быть введен в Свердловской области
Конституционный суд России разрешил властям регионов устанавливать штраф за парковку на газоне. 18 декабря Заксобрание Свердловской области рассмотрит закон о нормировании суммы взысканий.
6 декабря 2018, 14:30
Свердловские депутаты готовят реформу в сфере ЖКХ
Реформу ЖКХ готовят Свердловские чиновники. По мнению депутатов, управление жилищным фондом следует вернуть государству, отказавшись от услуг частных компаний.
26 мая 2018, 10:25
Критика и поддержка: как оценивают обращение Путина политики Урала и России?
В первый день весны президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление стало громким событием по двум причинам: во-первых, мысли главы государства озвучены перед выборами первого лица, а значит, как считают некоторые политологи, часть послания так или иначе придется выполнять кабинету министров после выборов. Во-вторых, многие обратили внимание на акцент на новых видах вооружения, о которых рассказал президент.
2 марта 2018, 12:35
2017
Глава Обкома Свердловской области А.Н. Ивачёв сливает выборы Парфёнова?
Анализируя ход выборов на пост Губернатора Свердловской области, обнаружили странное обстоятельство. Материалы кандидата Алексея Парфёнова на пост Губернатора области поддерживает Центральный аппарат КПРФ
29 августа 2017, 04:30

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