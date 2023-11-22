Вячеслав Вегнер

Критика и поддержка: как оценивают обращение Путина политики Урала и России?

В первый день весны президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление стало громким событием по двум причинам: во-первых, мысли главы государства озвучены перед выборами первого лица, а значит, как считают некоторые политологи, часть послания так или иначе придется выполнять кабинету министров после выборов. Во-вторых, многие обратили внимание на акцент на новых видах вооружения, о которых рассказал президент.