tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2018,, 04:29

Published 19 декабря 2018,, 04:29

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Инициативная группа в поддержку директора цирка в Екатеринбурге будет создана в ЗакСо

19 декабря 2018, 04:29
Законодательное собрание Свердловской области создаст инициативную группу, которая займется изучением истории с директором екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским.

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер выступил в защиту директора цирка в Екатеринбурге на заседании регионального парламента. По словам депутата, без Анатолия Марчевского, «не было бы самого цирка».

Вегнер считает, что руководство «Росгосцирка» «без суда и следствия пытается навешать на Марчевского ярлыки».

Ведь нет решения суда и других компетентных органов, и шельмовать его сегодня – это не правильно. Это наш товарищ и мы должны выказать свое недовольство. Им из-за Садового кольца, видимо, не видно, что тут действительно было в 90-е и 2000-е годы, высказался депутат.

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина предложила организовать инициативную группу по данному вопросу. По итогам расследования спикер обещала на собрании обсудить ситуацию, сообщает Just Media.

Материалы по теме
24 года стажа: директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский снят с должностиДиректор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к Росгосцирку
#Общество#Новости УрФО#Законодательное собрание#Людмила Бабушкина#Цирк#Вячеслав Вегнер#Анатолий марчевский#Екатеринбург#Росгосцирк
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07