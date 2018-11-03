Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к Росгосцирку

Также Анатолий Марчесвский сообщил, что не видел приказ о его увольнении, так что сейчас он все еще фактически является директором цирка. Между тем Росгосцирк уже подал заявление в полицию. Сейчас в цирке проводится аудит, проверяется информация о нарушении техники пожарной безопасности. Работают сотрудники ОБЭП, сообщает ОТВ.