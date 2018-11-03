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Posted 3 ноября 2018,, 07:20

Published 3 ноября 2018,, 07:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к Росгосцирку

3 ноября 2018, 07:20
Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к Росгосцирку о «защите чести и достоинства», а также не намерен покидать свой пост.

Анатолий Марчевский на пресс-конференции заявил, что не намерен покидать пост директора Екатеринбургского цирка, а также планирует в судебном порядке отстаивать свою честь, он планирует подать иск к Росгосцирку.

Считаю, что обвинения в мой адрес не имеют оснований. У меня есть все необходимые документы, и я готов отстаивать свое имя, правомерность действий, предоставив доказательства в рамках юридического поля,сказал Марчевский.

Также Анатолий Марчесвский сообщил, что не видел приказ о его увольнении, так что сейчас он все еще фактически является директором цирка. Между тем Росгосцирк уже подал заявление в полицию. Сейчас в цирке проводится аудит, проверяется информация о нарушении техники пожарной безопасности. Работают сотрудники ОБЭП, сообщает ОТВ.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Увольнение#Иск#Анатолий марчевский#Екатеринбург#Росгосцирк
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