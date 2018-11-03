Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к Росгосцирку

Posted 3 ноября 2018,, 07:20
Published 3 ноября 2018,, 07:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Анатолий Марчевский на пресс-конференции заявил, что не намерен покидать пост директора Екатеринбургского цирка, а также планирует в судебном порядке отстаивать свою честь, он планирует подать иск к Росгосцирку.
Считаю, что обвинения в мой адрес не имеют оснований. У меня есть все необходимые документы, и я готов отстаивать свое имя, правомерность действий, предоставив доказательства в рамках юридического поля,сказал Марчевский.
Также Анатолий Марчесвский сообщил, что не видел приказ о его увольнении, так что сейчас он все еще фактически является директором цирка. Между тем Росгосцирк уже подал заявление в полицию. Сейчас в цирке проводится аудит, проверяется информация о нарушении техники пожарной безопасности. Работают сотрудники ОБЭП, сообщает ОТВ.