25 тысяч получит подросток от администрации Североуральска за укусы бездомных собак

25 тысяч получит подросток от администрации Североуральска за укусы бездомных собак
25 тысяч получит подросток от администрации Североуральска за укусы бездомных собак
Сегодня, 13:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
25 тысяч рублей компенсации получит 15-летний подросток от администрации Североуральска, на которого напала стая бездомных собак и покусала его, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

26 января 2020 года днем юноша шел к репетитору. Во дворе дома № 10 на улице Маяковского на него напала стая бездомных собак и покусала его. Медики диагностировали у пострадавшего укушенную рану левого бедра. Кроме того, подросток сильно испугался.

В связи с этим прокуратура провела проверку. Было установлено, что на день происшествия у администрации Североуральска не был заключен контракт на отлов бродячих собак. Он закончился 25 декабря 2019 года. После вынесенного представления об устранении нарушения, мэрия заключила новый контракт.

Также прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда пострадавшему подростку, он был удовлетворен. В пользу несовершеннолетнего взыскано с администрации города 25 тысяч рублей.

Напомним, в конце мая стая бездомных собак напала на женщину в микрорайоне Сухоложский в Нижнем Тагиле. Ей пришлось отбиваться от животных палками. Местные жители жалуются, что собаки воют по ночам и нападают на людей. Одна из женщин рассказала, что животных разводят на территории производства мебели, однако на предприятии эту информацию опровергли.

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