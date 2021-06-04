25 тысяч получит подросток от администрации Североуральска за укусы бездомных собак

25 тысяч рублей компенсации получит 15-летний подросток от администрации Североуральска, на которого напала стая бездомных собак и покусала его, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

26 января 2020 года днем юноша шел к репетитору. Во дворе дома № 10 на улице Маяковского на него напала стая бездомных собак и покусала его. Медики диагностировали у пострадавшего укушенную рану левого бедра. Кроме того, подросток сильно испугался. В связи с этим прокуратура провела проверку. Было установлено, что на день происшествия у администрации Североуральска не был заключен контракт на отлов бродячих собак. Он закончился 25 декабря 2019 года. После вынесенного представления об устранении нарушения, мэрия заключила новый контракт. Также прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда пострадавшему подростку, он был удовлетворен. В пользу несовершеннолетнего взыскано с администрации города 25 тысяч рублей. Напомним, в конце мая стая бездомных собак напала на женщину в микрорайоне Сухоложский в Нижнем Тагиле. Ей пришлось отбиваться от животных палками. Местные жители жалуются, что собаки воют по ночам и нападают на людей. Одна из женщин рассказала, что животных разводят на территории производства мебели, однако на предприятии эту информацию опровергли. Стая бездомных собак набросилась на женщину в микрорайоне Сухоложский в Нижнем Тагиле

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