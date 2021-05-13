Собака прокусила ногу 7-летней девочке в центре Нижнего Тагила

Происшествие случилось 12 мая около 13.00 на улице Пархоменко, 38. По сообщениям СМИ, у девочки были прокусы на коже икроножной мышцы. Также девочка испугалась нападения пса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По факту инцидента будет проведена прокурорская проверка, в ходе которой будет проверен контракт по отлову животных и дана оценка вреду здоровья девочки. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, 3 мая сообщалось как овчарка сорвалась с поводка и покусала троих детей в Первоуральске.