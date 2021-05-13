Собака прокусила ногу 7-летней девочке в центре Нижнего Тагила

Собака прокусила ногу 7-летней девочке в центре Нижнего Тагила
Собака прокусила ногу 7-летней девочке в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Собака напала не 7-летнюю девочку в Нижнем Тагиле. Животное прокусило икру несовершеннолетней.

Происшествие случилось 12 мая около 13.00 на улице Пархоменко, 38. По сообщениям СМИ, у девочки были прокусы на коже икроножной мышцы. Также девочка испугалась нападения пса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По факту инцидента будет проведена прокурорская проверка, в ходе которой будет проверен контракт по отлову животных и дана оценка вреду здоровья девочки. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 3 мая сообщалось как овчарка сорвалась с поводка и покусала троих детей в Первоуральске.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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